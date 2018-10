Destiny 2: Das “Festival der Verlorenen” beginnt am 16. Oktober

In den vergangenen Tagen berichteten wir immer wieder über Halloween-Events in verschiedenen Games. Beispielsweise läuft in Overwatch gerade das “Halloween-Terror-Event” und in Rocket League das “Haunted-Hallows-Event“. Und mittlerweile hat auch Bungie verraten, was uns zu Halloween in Destiny 2 erwartet. Kürzlich wurde nämlich das “Festival der Verlorenen” vorgestellt. Das Event beginnt am Dienstag, den 16. Oktober.

“Ich werde es nicht zulassen, dass wir den ganzen Tag Trübsal blasen. Cayde hätte das gehasst. Okay, dann lass uns also Spaß haben. Setz die Maske hier auf und zeig den Schurken, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.” —Amanda Holliday

Im Rahmen dieses Events werden neue Triumphe eingeführt und Holliday bietet auch Tägliche Beutezüge an, bei denen man Seelen-Bruchstücke bekommt. Mit ihnen kann man “Festival der Verlorenen”-Masken und das legendäre Automatikgewehr “Gruselgeschichte” kaufen.

Abgesehen davon kann man sich für begrenzte Zeit in den Spukforst begeben. Dort müssen Hüter Ghoule und Dämonen verjagen, die sich dort eingerichtet haben. Dazu hat man nur 15 Minuten Zeit – und je tiefer man vordringt, umso schwieriger wird das Ganze.

Und man hat jetzt auch Gelegenheit dazu, Meister Ives zu rächen. Offiziell heißt es dazu: “Meister Ives wurde das Licht ausgeknipst. Vielleicht wollte jemand eine alte Rechnung begleichen oder hat seine Beherrschung verloren, als es schon wieder „Rand-Transit“ geregnet hat. Was auch immer der Grund war, für Recht und Ordnung muss gesorgt werden.”

“Die Verfolgung von Ives‘ Mördern findet in einer Questline statt, wodurch man außerdem eine zusätzliche mächtige Prämie pro Woche verdienen kann. Das alles beginnt am Dienstag, den 30. Oktober.”

Was euch sonst noch so erwartet, erfahrt ihr auf der offiziellen Seite zum Spiel.

Das denken wir:

Jetzt beginnt Halloween endlich auch in Destiny 2. Die prämien sind ganz nett und das Event sorgt für etwas Abwechslung im Turm. Coole Sache.