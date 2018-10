Destiny 2: Forsaken – So lassen sich Primus-Engramm-Drops vorhersagen

in

Mit dem DLC Forsaken führte Bungie in Destiny 2 erstmals Primus-Engramme ein. Das Tolle an diesen Engrammen: Man bekommt Items mit einem Power-Level, das den Spieler über das Soft-Cap hinweg voranbringt. Mit anderen Worten: Diese Engramme helfen, wenn man schnell aufleveln möchte. Das Problem: Bisher war nicht so wirklich bekannt, unter welchen Vorausetzungen diese Engramme droppen. Es war zwar bekannt, dass man diese Engramme von herausfordernden Gegner und Schmeltztiegel-Matches bekommt, aber die Mechanik dahinter war unklar. Einige Spieler scheinen aber jetzt das Rätsel um die Drop-Rate geknackt zu haben.

Basierend auf einigen umfangreichen Tests, scheint es, dass man nach 1800 bis 2000 Kills mit einem Primus-Engramm belohnt wird. Dabei entspricht jede Gegnerart einem anderen “Kill-Wert”. Hier handelt es sich um keine exakte Auswertung, aber die Feinde scheinen wie folgt bewertet zu werden: