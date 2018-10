Destiny 2: Forsaken – So levelt ihr am schnellsten auf (Power-Level 600)

Wenn ihr gerade Destiny 2: Forsaken spielt, dann habt ihr mit Sicherheit schon festgestellt, dass das Aufleveln ganz schön anstrengend ist, vor allem wenn man nicht weiß, welche Aufgaben man am besten erledigen soll, um an High-Level-Equipment zu kommen. Dazu hier eine Auflistung, die zeigt, welche Aufgaben ihr erledigen müsst, um ein bestimmtes Power-Level zu erreichen.

Bis zum Power-Level 500 geht es relativ schnell voran. Danach muss man besimmte Aufgaben erledigen, um an mächtigere Ausrüstung zu kommen. Hier die einzelnen Stufen:

Power-Level-Soft-Cap 520

Tägliche Meilensteine:

ein Strike

ein Schmelztiegel

ein Gambit-Match

ein heroisches Abenteuer

Wöchentliche Meilensteine:

drei Strikes mit einem Teamkollegen, der dieselbe Super-Klasse benutzt

fünf Schmelztiegel-Spiele abgeschlossen

drei Gambit-Spiele abschließen

drei heroische Story-Missionen

Flashpoint

Ikoras Challenge (20 Kopfgelder)

Clan-Engramme – schließe Raid-, Dämmerungs–, Gambit- und Schmelztiegel-Match mit einem Clan-Kollegen ab

Spider Gesuchten-Beutezüge

Diese Aktivitäten sind auf Power-Level 520 begrenzt. Wenn ihr darüber liegt, erhaltet ihr von diesen Aktivitäten nur Items mit +1 oder +2 Power-Level.

Power-Level-Soft-Cap 540

Petras Quest – Story-Missionen von Petra, die sich jede Woche ändern

Dämmerung – einfacher Durchlauf

Dämmerung – 100k Score-Grenze

Power-Level-Soft-Cap 560

Petras Quest (acht tägliche Kopfgelder abgeschlossen)

Gambit – Infamiy-Rang zurückgesetzt

Exotische Quests (Pik-Ass, Die Chaperone) – Diese haben nur +3 nach Power-Level 560.

Power-Level-Soft-Cap 580

Petras Quest – wöchentliche Kopfgelder

Aszendenten-Herausforderung – Wenn du die Aszendenten-Herausforderung in der Traumstadt beendest, bekommst du auch mächtige Ausrüstung.

Exotische Drops (RNG) – Exotics können überall droppen, sind aber sehr selten.

Letzter-Wunsch-Raid

Der Blinde Quell heroisch – Hier bekommt ihr einmal pro Woche Hig-Level-Ausrüstung

Eisenbanner-Beutezüge

Power-Level-Soft-Cap 600

Wöchentlicher Clan-Beutezug

Wöchentliche Clan-Herausforderung

Letzter-Wunsch-Raid

Gambit-Beutezüge – Jede Woche erhält der Vagabund einen Beutezug, der dich mit mächtiger Ausrüstung belohnt.

Primus-Engramme – Primus-Engramme sind sehr effektiv, um das Power-Level. Diese bekommt man unter anderem von Majors (Mobs mit gelber Lebensanzeige).

The Shattered Throne Dungeon

Das denken wir:

Mit dem DLC Forsaken hat Bungie der Community jede Menge neue Inhalte vorgesetzt, die Spieler zahlreiche Stunden bei der Stange halten. Und weitere Inhalte sind bereits in Arbeit. Noch gibt es in Destiny 2 also genügend zu tun. Mal sehen, was die kommenden Monate so bringen. Wir sind gespannt, was Bungie noch so alles aus dem Ärmel zaubert.

