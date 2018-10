Devil May Cry 5: Es gibt eine Ultra Limited Edition für unfassbare 7.000 Euro

Ich finde es ja cool, dass die meisten Studios mittlerweile coole Sammlereditionen zu ihren Spielen veröffentlichen, aber ab und zu habe ich das Gefühl, dass der Collectors-Wahnsinn außer Kontrolle gerät. Ein Beispiel: Capcom bietet die Ultra Limited Edition von Devil May Cry 5 für 900.000 Yen an. Das sind umgerechnet rund 7.000 Euro.

Diese Edition beinhaltet neben dem Spiel (wenigstens ist das dabei) ein Austausch-Cover und Dantes Ledermantel, der auf dem Design des Mantels basiert, den der Schauspieler trug, der für die Motion-Capture-Aufnahmen verantwortlich war. Ein Bild des Mantels findet ihr über diesen Zeilen.

Abgesehen davon gibt es auch noch eine Edition mit dem Mantel von Nero für 750.000 Yen, was rund 5.800 Euro entspricht und eine Edition mit dem Mantel von “V” für 600.000 Yen, umgerechnet rund 4.700 Euro.

Hier Bilder der Mäntel:

Was denkt ihr über so unfassbar teure Sammlereditionen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Ach ja, für den Fall, dass ihr euch die Ultra Limited Edition von Devil May Cry 5 bestellen wollt, hier der Link.

Das denken wir:

Ok, das ist teuer. Das können (und wollen) sich wohl nur die wenigsten Fans von Devil May Cry leisten.