Diablo 3: Blizzard verlost zum Start der Saison 15 eine PS4 im Diablo-Design

Du stehst auf Diablo 3 und suchst eine neue Konsole? Da hätte ich genau das Richtige für dich: Blizzard verlost nämlich zum Start der Season 15 von Diablo 3 gerade eine PS4 im Diablo-Design.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr nur nachfolgenden Tweet retweeten:

We’re giving away special consoles to celebrate Season 15: Boon of the Horadrim, starting with a custom PS4 Pro!

To enter, simply retweet this post.

Learn more about Season 15:

🍃 https://t.co/Go0oE6Rxis pic.twitter.com/V6uqoGCGRn

— Diablo (@Diablo) 9. Oktober 2018