Die Charakter-Kreationen in Soul Calibur 6 sind bizarr und großartig

Soul Calibur 6 steht seit einigen Tagen in den Händlerregalen und Fans der Reihe erwartet hier nicht nur ein beeindruckendes Kampfspiel, sondern auch ein abgefahrener Charakter-Editor, der es euch ermöglicht, bizarre, lustige und gruselige Kämpfer zu erschaffen.

Vielleicht habt ihr ja schon den obszönen Soul-Calibur-Charakter gesehen, der seit einigen Tagen die Runde im Netz macht – und nein, ich werde ihn hier nicht posten. Ihr findet ihn schon, wenn ihr etwas nachforscht.

Dafür habe ich unter diesen Zeilen zahlreiche andere verrückte Charaktere für euch. Here you go:

Soul Calibur VI might have the most cursed character creator I've ever seen pic.twitter.com/XAAjwd72tl — Nibel (@Nibellion) 20. Oktober 2018

@LIRIK Some Soul Calibur 6 character creations. That girl in kill la kill, 2B from Neir Automata, and Ciri from The Witcher. Not bad for the first few hours eh? pic.twitter.com/C2RRZJnpzU — DW5 (@FrozenDW5) 19. Oktober 2018

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history' Me:#SOULCALIBURVI pic.twitter.com/dNSZhn5g5q — retrospookysurfer (@leontwit1) 20. Oktober 2018

Luffy, Guts, & Dio. Little did we know Soulcalibur VI is the real anime crossover game we've all been waiting for. pic.twitter.com/GxyyxmN5bh — 💮~Lotus~💮 (@LotusAsakura) 20. Oktober 2018

Made Pit from Kid Icarus cause i saw a similar weapon haha #soulcaliburvi #PS4share pic.twitter.com/759GKzpwRj — David Castillo (@ZeeNoirDeveel) 19. Oktober 2018

SOULCARLY VI

Carly Rae Jepsen cuts to the feeling! pic.twitter.com/tRJ4iBh37I — RT | Poco! (@PocoQuinn) 19. Oktober 2018

Na, welcher ist euer Favorit? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Soul Calibur 6 ist für PS4 und Xbox One erhältlich.

Das denken wir:

Wie soll man sich da auf den eigentlichen Kampf konzentrieren, wenn man mit so einem Fighter durch die Arena turnt?

