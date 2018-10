Die gestrichenen Umgebungseffekte in Dark Souls 3 sehen fantastisch aus

in

Dataminer versorgen uns immer wieder mit spannenden Hintergrundinfos zu spielen. Oft finden sie sogar Infos darüber, welche Inhalte für ein Spiel in Zukunft als DLC veröffentlicht werden, da sich Spuren des Contents im Code des jeweiligen Titels befinden. Über diesen Link findet ihr ein paar Beispiele. Manchmal bekomemn wir durch Datamining aber auch Infos darüber, welche Inhalte aus einem Spiel gestrichen wurden. Ein Beispiel hierfür: Dark Souls 3.

Der Dataminer Lance McDonald hat die Spieledateien der Alpha-Version von Dark Souls 3 durchgearbeitet und dabei einige Umgebungseffekte entdeckt, die aus dem Spiel herausgeschnitten wurden.

Das Zauberwort zur Veränderung der Umgebungseffekte in Dark Souls 3 heißt “Zeremonien”. Zeremonien sind in Dark Souls 3 Spielzustände, die unterschiedliche Skyboxen und Umgebungsbeleuchtung aktivieren – einige davon sind auch noch im Spiel vorhanden.

An manchen Stellen im Spiel unterscheiden sich diese “Zeremonien” von der finalen Version aber deutlich von denen in der Alpha. Wie sich die Umgebungseffekte im Detail unterscheiden, seht ihr in diesem Video:

Das denken wir:

Dark Souls 3 ist nicht nur ein tiolles Spiel, es sieht auch noch grandios aus. Wir sind schon gespannt, wo uns die Reihe in den kommenden Jahren noch so hinführt.

Quelle: kotaku.com