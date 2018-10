Diese neue Mod verspricht Fotorealismus in GTA 5

in

Vor ein paar Tagen präsentierten wir euch ein ziemlich beeindruckendes Video, das zeigt, wie GTA 5 mit Grafik-Modifikationen und einer GeForce RTX 2080 Ti-Grafikkarte in 4k mit 60FPS ausieht. Heute können wir euch eine brandneue Grafik-Mod vorstellen, die fotorealistische Grafik in GTA 5 verspricht.

Eigentlich handelt es sich hier um die Kombination verschiedener Mods, die die Optik des Spiels deutlich realistischer aussehen lässt. Realistischere Texturen, entsättigte Farben und verbesserte Licht- und Schatten-Effekte erwarten euch, wenn ihr euch die Mod Natural Vision Remastered und PhotoRealistic San Andreas installiert.

Mit dem Release der Mod wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, was das Grafik-Update so kann. Hier seht ihr das Ganze in Aktion:

Was denkt ihr? Gefällt euch der neue Look? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Eine beeindruckende Modifikation und die Optik wirkt damit viel realistischer. Wer GTA 5 mal einen neuen Look verpassen möchte, der sollte die Mod auf jeden Fall ausprobieren.