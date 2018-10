Doom in der Optik des Doom-Covers sieht ziemlich genial aus

Das klassische Doom-Cover kennt jeder Gamer. Die eigentliche Optik des Spiels spiegelt das handgezeichnete Cover aber nicht wieder. Und genau das hat der Blogger TheAkrillicTimes geändert.

Er fand einen Weg, den Klassiker den Look der Hülle zu verpassen, auf der der Doom-Marine auf einem Haufen Dämonen steht.

Und zwar setzte er dafür ein neuronales Netzwerk ein, das es einem Computer ermöglicht, Bilder mit “Deep Learning” zu erstellen, dadurch ist ein ziemlich abgefahrener, handgemalter Look entstanden. So sieht das Ganze in Aktion aus:

oh wow.

They used a neural-network style-transferring techniques to make Doom look like the box art of Doom!

from https://t.co/j81awe4AHH pic.twitter.com/A79QwnJF1i

— foone (@Foone) 10. Oktober 2018