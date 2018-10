Elon Musk kauft und löscht Fortnite, um Spieler vor der ewigen Jungfräulichkeit zu bewahren – nicht

Man kann die Art von Elon Musk mögen oder nicht, fest steht: Der Milliardär ist ein Visionär und setzt seine Träume in die Tat um. Und zwischen Raketen und E-Autos findet der Unternehmer immer wieder Zeit für witzige Tweets.

Kürzlich twitterte er beispielsweise über eine Satire-Meldung, die da lautet: “Elon Musk kauft Fortnite und löscht es”. Musk twitterte einen Screenshot der Meldung mit dem Kommentar: “Ich musste diese Kids vor der ewigen Jungfräulichkeit schützen.”

Der Tesla- und SpaceX-Chef hat natürlich Fortnite nicht gekauft und es gelöscht. Er plant auch nicht das zu tun. Aber Elon Musk ist ein Gamer und da hat er es sich nicht nehmen lassen, den Artikel zu kommentieren.

Hier der entsprechende Tweet:

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS

Natürlich sorgte er mit seinem Tweet für Aufsehen in der Gamer-Szene. Hier einige der Reaktionen:

Ok, now I know for fact you are the smartest man on Earth

🤣Fornite fanboys are jumping on Elon Musk, mocking his intelligence for getting involved in game related tweets!

He's a genius and innovator, like it or not, deal with it!

And he's a gamer! That doesn't lessen his intelligence, does it?

Or are you calling yourselves out too? pic.twitter.com/kpijofM8cE

— 👓 $PΣXX¥ 🕹️ (@rEtRo_sPexX) 21. Oktober 2018