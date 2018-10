Es gibt jetzt eine Spyro-Modifikation für Half-Life

Jep, es gibt jetzt tatsächlich eine Spyro-Modifikation für Half-Life und das ist ziemlich cool, denn mit der Mod können wir uns die Wartezeit bis zum Release der Spyro Reignited Trilogy am 13. November vertreiben.

Die Mod “Half-Life: Year of the Dragon” ermöglicht es, das Office-Complex-Level zu erkunden und NPCs zu helfen. Auch cool: In die Mod haben es typischen Spyro-Elemente geschafft, wie etwa Feuer speien und Edelsteine ​​sammeln.

Modder “Magic_Nipples” möchte in zukünftigen Versionen zusätzliche Fähigkeiten und Gegenstände einbauen und eine eigene Kampagne entwickeln.

Die Mod könnt ihr euch über diesen Link herunterladen – und ja, ihr benötigt eine gekaufte Version von Half-Life, um sie spielen zu können

Hier ein Video, das die Mod in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Das ist mega absurd – und irgendwie witzig. Die Mod sieht aber überraschend gut aus.

Quelle: dsogaming.com