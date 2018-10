Fallout 76: Diesen abgefahrenen Live-Action-Trailer solltet ihr euch nicht entgehen lassen

In Fallout 76 zieht der Multiplayer in die erfolgreiche Open-World-Rollenspiel-Reihe von Bethesda Game Studios ein. In diesem Spiel könnt ihr euren eigenen Charakter anhand des bekannten S.P.E.C.I.A.L.-Systems erstellen und danach das wilde Ödland erkunden – alleine oder mit Freunden. Um uns die Wartezeit bis zum Release zu verkürzen, veröffentlichte Bethesda nun kürzlich einen coolen Live-Action-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Rückeroberungstag. Wir schreiben das Jahr 2102. 25 Jahre, nachdem die Bomben abgeworfen wurden, steigen Sie aus Ihrem Vault und erblicken zum ersten Mal das postnukleare Amerika. Ausgewählt als Beste und Klügste dieses Landes obliegt es Ihnen – alleine oder zusammen –, das Ödland zu erkunden, wieder aufzubauen und gegen die größten Bedrohungen zu verteidigen.”

Mit anderen Worten: In Fallout 76 erwartet uns gewohnte Fallout-Kost, aber eben online und mit Freunden. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an das Spiel. Am 14. November wissen wir, ob das Spiel hält, was die Entwickler versprechen, denn dann steht der Titel für PS4, Xbox One und PC in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Der Trailer ist richtig gut geworden. Hoffen wir mal, dass man das von Fallout 76 nach dem Release auch behaupten kann.