GTA 5: Neue Version der NaturalVision-Remastered-Mod steht zum Download bereit

Wir berichten ja immer wieder über abgefahrene Modifikationen für GTA 5 – auch über Mods, die die Grafik des Spiels verbessern. Über die NaturalVision Mod – die für eine realistischere Grafik in Grand Theft Auto 5 sorgt – haben wir bereits berichtet, aber nun gibt es ein Update.

Modder “Razed” hat mittlerweile eine neue Version der NaturalVision-Remastered-Mod veröffentlicht. Wie “Razed” anmerkte, wird dies das letzte große Update sein, obwohl er plant, in Zukunft kleinere Updates zu veröffentlichen, da es einige Dinge gibt, die er nicht beenden konnte.

Ihr dürft euch unter anderem über neue Wettereffekte (beispielsweise wurden die Blitze überarbeitet), verbesserte Lichter der Fahrzeuge und erneuerte Shader freuen. Für die Wettereffekte holte sich der Modder übrigens Inspiration von Red Dead Redemption 2.

Den Download und weitere Update-Infos findet ihr über diesen Link.

Einen neuen Trailer zur Mod gibt es leider nicht, aber hier nochmal der alte:

Das denken wir:

Es ist so verrückt, was die GTA-Community da grafisch aus dem Spiel herausholt. Wir sind schon gespannt, was da noch so auf uns zukommt.

Quelle: dsogaming.com