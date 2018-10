Gwent: The Witcher Card Game – Seht euch hier den epischen Launch-Trailer an

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Gwent: The Witcher Card Game aus der Beta kommt und heute wurde mit dem Start des Spiels auch schon der Launch-Trailer veröffentlicht. Und dieser kommt ziemlich episch daher.

Wir sehen, wie sich Geralt mit seinen Gefolgsleuten auf den Kampf gegen eine feindliche Armee vorbereitet, bevor die Schlacht dann auf dem Gwent-Spielfeld ausgetragen wird. Mit Gwent erwartet euch ein taktisches Kartenspiel. Die Kämpfe sind in Runden unterteilt und um eine Runde zu gewinnen, muss man mehr Punkte erreichen als der Feind. Und um ein Match zu gewinnen, muss man zwei von drei Runde gewinnen.

Offiziell heißt es zum Release:

“Es ist geschafft! Heute haben wir mit dem Homecoming-Update den offiziellen Launch von GWENT: The Witcher Card Game auf PC vollzogen!

Auf PS4 und Xbox One geht es am 4. Dezember los, bis dahin behalten wir dort die Versionen vor dem Homecoming-Update.”

“Wir freuen uns sehr und feiern diesen Tag mit einem neuen Trailer – in dem Geralt einen Gastauftritt feiert.”

Hier der Launch-Trailer:

Das denken wir:

Wer auf Kartenspiele steht und tiefer in das Witcher-Universum eintauschen möchte, sollte Gwent auf jeden Fall ausprobieren. Man darf gespannt sein, wie sich das Spiel gegen die Konkurrenz schlägt.