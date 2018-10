“Halloween”: In diesem Retro-Videospiel müsst ihr Michael Myers entkommen

in

“Halloween” startet hierzulande am 25. Oktober 2018 in die Kinos. Dann terrorisiert Michael Myers (Nick Castle) einmal mehr die amerikanische Kleinstadt Haddonfield auf der Leinwand.

Eigentlich sitzt er mittlerweile abgeschottet von der Außenwelt, in einer psychiatrischen Anstalt in Haft, aber als er zusammen mit anderen hochgefährlichen Insassen verlegt werden soll, passiert es: “Der Gefangenentransport verunglückt nachts auf offener Straße und ermöglicht ihm die Flucht.”

“Angetrieben von seinem bestialischen Drang zu morden, macht sich Myers wieder auf nach Haddonfield und der Alptraum beginnt für die Bewohner aufs Neue. Nur Laurie (Jamie Lee Curtis), die dem maskierten Killer seinerzeit entkommen konnte, ist vorbereitet, sich dem personifizierten Bösen entgegenzustellen…”

Um den Kinostart zu feiern, wurde nun ein witziges Browser-Retro-Spiel veröffentlicht, in dem ihr in der Rolle von Laurie am Anfang ein paar Schießübungen macht – bis Michael auftaucht.

Danach jagt Michael dich durch den Wald, einen Friedhof und die Straßen von Haddonfield. Dabei müsst ihr Hindernissen ausweichen. Hier der Link zum Spiel. Nichts Besonderes, aber wer sich die Zeit bis zum Kinostart vertreiben möchte, der kann das Spiel ruhig mal ausprobieren.

Das denken wir:

Halloween funktioniert auch als Retro-Game. Gegen ein vollwertiges Spiel in diesem Stil hätten wir nichts einzuwenden.