Hier ist der Launch-Trailer zum Lightgun-Shooter House of the Dead: Scarlet Dawn

Anfang des Jahres berichteten wir darüber, dass Sega den Lightgun-Shooter House of the Dead: Scarlet Dawn angekündigt hat. Mittlerweile kann man den Shooter in verschiedenen Arcade-Stationen rund um den Globus spielen. Darum hat Sega nun auch den Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Drei Jahre nach The House Of The Dead 4 erleben wir in House of the Dead: Scarlet Dawn die Geschichte der Agenten Kate Green und Ryan Taylor, die Undercover in der Scarecrow Mansion unterwegs sind. Die Dinner-Party entwickelt sich aber zum Höllentrip voller Zombies.

Im Launch-Trailer bekommen wir einen genaueren Einblick in die Story: Der Trailer beginnt mit einem Blick auf bekannte Charaktere aus der Reihe, die zusammen mit einem Milliardär einen Zombie-Ausbruch verursachen.

Danach sehen wir, wie Zombies in die schicke Villa stürmen und Gäste und die Protagonisten angreifen.

Hier der Launch-Trailer:

Das Spiel basiert übrigens auf der Unreal Engine 4 und Spieler dürfen sich in der Arcade-Kabine unter anderem auf eine neuartige Lightgun mit realistischem Rückstoßgefühl, 5.1-Kanal-Surround-Sound mit Subwoofer und LEDs freuen, die für ein realistisches Spielerlebnis sorgen sollen.

Das denken wir:

Es wäre cool, wenn wir das Spiel auch irgendwann in Deutschland zocken können. Leider sind Lightgun-Shooter aber hierzulande nicht sonderlich gefragt.