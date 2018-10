Huawei stellt das neue Mate 20 X Tablet als bessere Nintendo Switch vor

Huawei hat in dieser Woche die drei neuen Geräte Mate 20, Mate 20 Pro and Mate 20 X vorgestellt. Der Hersteller verglich dabei das Mate 20 X während einer Präsentation nicht etwa mit Konkurrenzgeräten von Apple oder Samsung, sondern mit der Switch von Nintendo.

Die zwei Geräte nebeneinandergestellt erklärte Huawei, dass das Mate 20 X ein “besser tragbares Spielgerät” als die Nintendo Switch sei. Huawei zeigte auch ein “perfekt abgestimmtes” Gamepad, das an der Oberseite des Telefons angebracht werden kann – dieses erinnert an die Joy-Cons der Switch.

Abgesehen davon verglich Huawei auch die Bildschirmgröße mit der Switch. So verfügt das Mate 20 X über ein 7,2-Zoll-1080p-Display – im Nintendo-Gerät ist ein 6,2-Zoll-720p-LCD-Display verbaut.

Auch die Akkulaufzeit des Mate 20 X soll der Switch mit über 6,67 Stunden überlegen sein. Die Akkulaufzeit der Nintendo Switch beträgt ungefähr 3,03 Stunden.

Also aus technischer Sicht scheint das neue Huawei-Gerät der Switch in vielen Punkten tatsächlich überlegen zu sein, aber nicht, was die Spielebibliothek angeht. Hier hat Nintendo klar die Nase vorn – nicht nur was Exklusivtitel angeht.

Das Huawei Mate 20 X wird am 26. Oktober für 899 Euro auf den Markt kommen.

Was haltet ihr von diesem Gerät? Denkt ihr, dass dieses Tablet der Switch in Sachen Gaming überlegen ist? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Da sind wir ja gespannt, was Huawei in Zukunft zu bieten hat. Dass das Gerät aus spielerischer Sicht mit der Nintendo Switch mithalten kann, glauben wir eher nicht.

Quelle: facebook.com/Nmia.Gaming/