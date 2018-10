Ihr könnt euch jetzt die Demo von Astro Bot: Rescue Mission im PS Store downloaden

in

Kürzlich berichteten wir darüber, dass das PlayStation-VR-Spiel Astro Bot: Rescue Mission womöglich etwas darüber verrät, wie der Controller der PS5 aussehen könnte. Jetzt steht die Demo des Spiels im PS Store zum Download bereit.

Offiziell heißt es dazu:

“Ab sofort steht im PlayStation Store eine kostenlose Demo-Version des von Kritikern wie Spielern gefeierten Astro Bot Rescue Mission zur Verfügung. Nachdem der PlayStation VR-Plattformer in den letzten Tagen viele sehr positive Rezensionen erfuhr, können sich Besitzer von Sonys VR-Brille nun selbst vom Spielspaß mit dem kleinen Blechhelden Astro Bot überzeugen – denn die einzigartige Herangehensweise von SIE Japan Studio an das Jump’n’Run-Genre unter Einbeziehung der speziellen Möglichkeiten von Virtual Reality muss man selbst erlebt haben! So spielt der Titel geschickt mit räumlichen Perspektiven, um die Körperbewegungen der Spieler ins Gameplay einzubeziehen.”

In der Demo kannst du die ersten beiden Levels anspielen und dich auch einem Boss stellen. Im Spiel musst du Astro dabei helfen, seine verschollene Crew aus multidimensionalen Welten zu retten. Dabei nutzt du “epische Geräte und deinen gesamten Körper, um Gegner zu bekämpfen und deine Umgebung zu demolieren.”

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Endlich wieder Nachschub für PS VR.