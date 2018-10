In den nächsten Wochen erscheint das letzte Update für den Shooter Dirty Bomb – dann ist Schluss

in

Splash Damage, das Studio hinter dem Shooter Dirty Bomb, hat kürzlich in einem offiziellen Statement angekündigt, dass in Zukunft nicht mehr am Spiel gearbeitet wird.

Dafür erscheint in den kommenden Wochen noch ein letztes Update mit einigen Bug-Fixes. Ein schwacher Trost. Der Grund für für diesen Schritt: Das Spiel ist einfach nicht erfolgreich genug, als dass sich weitere Arbeiten am Spiel lohnen würden.

Offiziell heißt es dazu: “Nachdem wir vor fast zwei Jahren die Veröffentlichungsrechte für DB wiedererlangt hatten, haben wir eine Menge Entwickler eingestellt und unser Bestes gegeben, um ein Dirty-Bomb-Erlebnis zu erschaffen, das reich an neuen Inhalten war und gleichzeitig das tolle Spielgefühl und Gleichgewicht beibehielt. Leider gab es trotz der zusätzlichen Zeit und Ressourcen einige Herausforderungen, die wir nicht bewältigen konnten, und wir konnten DB nicht zu dem Erfolg machen, den wir uns erhofft hatten. Die Quintessenz ist, dass wir es finanziell nicht rechtfertigen können, weiter an dem Spiel zu arbeiten, das wir lieben.”

Das denken wir:

Schade, aber wenn sich die Entwicklung finanziell nicht gelohnt hat, dann bleibt dem Studio leider keine andere Wahl.