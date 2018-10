In der Vatikan-Version von Pokémon Go muss man Heilige sammeln

Ja, der Vatikan hat eine eigene Version von Pokémon Go namens Follow JC Go – “JC” steht für “Jesus Christus” – veröffentlicht, in der man Heilige an echte Orte, wie etwa Kirchen, führen muss.

Laut einem Bericht der italienischen Zeitungen “Corriere della Sera” und “Vatican Insider” ließ die Kirche die kostenlose Smartphone-App im Rahmen des Weltjugendtages in Panamá entwickeln. In der vergangenen Woche wurde das Spiel Papst Franziskus vorgestellt und er hat ihm seinen Segen gegeben.

In Follow JC Go setzen die Entwickler – wie in Pokémon Go – auf Augmented Reality. Der Spieler muss zu Beginn einen Avatar erstellen und Heilige oder biblische Persönlichkeiten dann mittels GPS an echte Orte leiten.

Im Gegensatz zu Pokémon Go kämpft man im Spiel aber nicht, sondern schließt sich dem sogenanntenm “eTeam” (Evangelisationsteam) an. Die Bibel-Figuren muss man aber nicht nur sammeln, sondern auch Fragen zu ihrem Leben beantworten. So kann man sie zu seinem Team hinzufügen.

Um den eigenen Charakter am Leben zu erhalten, muss man Spiritualität, Brot, Wasser und die Ingame-Währung Denare sammeln. Die Spielwährung kann auch für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Bisher ist das Spiel nur in einer spanischen Version für iOS und Adnroid erhältlich, weitere Versionen sollten aber folgen.

Das denken wir:

Der Vatikan lässt sich von Pokémon Go beeinflussen. Dass wir das noch erleben dürfen.