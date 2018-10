In Project Nova erwartet euch ein Koop-Shooter, der im Universum von Eve Online spielt (Trailer)

Bisher konnte ich mit dem Eve-Online-Universum nicht so wirklich viel anfangen, da ich kein großer Fan von Weltraum-Simulationen bin. Das könnte sich aber bald ändern, denn kürzlich hat das Studio CCP Games einen Trailer zu Project Nova veröffentlicht – ein Koop-Shooter, der im Universum von Eve Online spielt.

In diesem Spiel erwarten uns taktische Koop-PvE- und actionreiche PvP-Modi mit einem starken Fokus auf Strategie. Leider zeigt der Teaser-Trailer kein Gameplay-Material, damit wir uns ein Bild davon machen können, was uns in diesem Spin-off erwartet.

Das Ganze erinnert aber irgendwie an den First-Person-Modus von Star Citizen. Bisher gibt es keinen Release-Termin. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Und jetzt viel Spaß mit dem Trailer:

Das denken wir:

Koop-Spiele kann es nicht genug geben. Darum: Nur her damit!