In Red Dead Redemption 2 wird es über 50 verschiedene Waffen geben

In Red Dead Revolver gab es nur 28 verschiedene Waffen. In Red Dead Redemption gab es 36 (mit DLC). Da überrascht es nicht, dass es in Red Dead Redemption 2 noch mehr Knarren geben wird. Jetzt wissen wir auch genau wie viele es sein werden.

Und zwar verriet Rockstar Games via Twitter, dass es 50 verschiedene Waffen im Spiel geben wird. Hier der entsprechende Tweet:

INFO: There are over 50 weapons in Red Dead Redemption 2. pic.twitter.com/nKliMjXRq4 — Red Dead News • RockstarINTEL.com (@RDonlineNews) 6. Oktober 2018

Und da wir hier von Rockstar Games sprechen, könnt ihr euch sicher sein, dass jede Waffe ein Unikat sein wird.

In Red Dead Redemption 2 erlebt ihr Amerika im Jahr 1899 – das Ende der Wild-West-Ära ist. In dieser Zeit machen Gesetzeshüter Jagd auf die letzten verbliebenen Outlaws. Wer Widerstand leistet und sich nicht ergibt, wird getötet.

Ihr erlebt das Geschehen als Arthur Morgan, der sich nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater mit der Van-der-Linde-Gang auf der Flucht befindet. Die Truppe muss einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, während ihnen Bundesagenten und Kopfgeldjäger auf den Fersen sind.

Und lange müsst ihr nicht mehr auf das Spiel warten, denn RDR2 steht bereits ab dem 26. Oktober für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Die Chancen stehen gut, dass Red Dead Redemption 2 das Spiel des Jahres wird. Wer auf Action steht, der darf sich diesen Titel auf keinen Fall entgehen lassen.