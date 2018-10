Just Cause 4 bekommt einen Panorama-Trailer spendiert (4K UltraWide)

Ab dem 4. Dezember steht der Actiontitel Just Cause 4 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Um uns schon mal auf den Release vorzubereiten, hat Square Enix nun einen neuen 4K-Panorama-Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie gut das Spiel in Aktion aussieht.

Dank der leistungsstarken Apex-Engine wird Just Cause 4 der bisher schönste Teil. Unter andwerem dürfen wir uns auf coole neue Wettereffekte und eine überarbeite Physik freuen, die es uns erlaubt, aus der Umgebung Kleinholz zu machen.

Abgesehen davon dürft ihr euch über mehr Biome, Fahrzeuge und Waffen als je zuvor freuen und die bisher größte Spielwelt, die es je in Just Cause zu entdecken gab.

Das denken wir:

Just Cause 4 bietet nicht nur Action am Laufenden band, sondern sieht auch noch verdammt gut aus. Wer mit den Vorgängern Spaß hatte, der sollte sich den neuesten Teil nicht entgehen lassen.