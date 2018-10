Just Cause 4: Neuer Trailer präsentiert die Truppen der “Schwarzen Hand”

in

Vor wenigen Tagen zeigten wir euch einen Trailer zum Actiontitel Just Cause 4, in dem die Anführerin der Miliz “Schwarze Hand” vorgestellt wurde. Mittlerweile hat Square Enix einen weiteren Trailer veröffentlicht.

Dieser stellt die verschiedenen Truppen der “Schwarzen Hand” vor, denen ihr euch stellen müsst. Unter anderem werden flinke Sniper (im Spiel auch Ghosts genannt), schwer gepanzerte Titans und Grenadiere gezeigt, die euch mit Granaten einheizen.

Jeder dieser Gegner verhält sich anders, dementsprechend müsst ihr euchre Taktik immer wieder anpassen, um nicht das Zeitliche zu segnen. Abgesehen davon erwarten euch in der fiktiven Welt von Solís die unterschiedlichsten Regionen, die ihr mit Fallschirm, Wingsuit und Greifhaken erkünden könnt.

Hier der neue Trailer:

Das Spiel erscheint am 4. Dezember für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Just Cause 4 bietet einen riesigen Action-Spielplatz, in dem man die verrücktesten Stunts durchziehen kann. Wer die Vorgänger mochte, der wird auch im vierten Teil der Reihe auf seine Kosten kommen.