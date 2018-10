Laut Media Markt erscheint Red Dead Redemption 2 im nächsten Jahr für den PC

in

Ab dem 26. Oktober steht Red Dead Redemption 2 endlich für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. PC-Spieler schauen in die Röhre – zumindest noch eine Zeit lang. Denn es gilt als sehr wahrscheinlich, dass das Western-Adventure früher oder später auch noch für den PC erscheint. Zahlreiche Gerüchte dazu machen seit Monaten die Runde und mittlerweile wurde eine PC-Version bei Media Markt gesichtet – und zwar im Online-Store.

Hier ein Bild der Produktseite, die mittlerweile anscheinend schon wieder entfernt wurde:

Das Spiel wird sogar mit einem Release-Termin gelistet. Dieser lautet 31.12.2019. Man kann aber davon ausgehen, dass es sich hier nur um einen Platzhalter handelt. Media Markt ist der größte Einzelhändler für Unterhaltungselektronik in Europa, insofern kann es gut sein, dass Media Markt etwas weiß, was wir noch nicht wissen.

Eine offizielle Stellungnahme gibt es natürlich noch nicht, aber wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Rockstar Games bald Infos zu einer möglichen PC-Version von Red Dead Redemption 2 verkündet. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Hoffentlicht bringt Rockstar Games Red Dead Redemption 2 für den PC. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit.