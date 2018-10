MediEvil: Der neue Trailer geht an Halloween an den Start

Kürzlich berichteten wir darüber, dass PlayStation Social Media Director Sid Shuman ankündigte, dass wir uns bald über Neuigkeiten zum Remaster des Action-Adventure-Klassikers MediEvil freuen dürfen.

Jetzt wissen wir, um welche neuigkeit es sich handelt. und zwar wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von PlayStation verkündet, dass an Halloween ein Trailer zum Spiel veröffentlicht wird.

Hier der offizielle Tweet:

Trick or treat! Get ready for a new look at MediEvil for PS4 — new trailer debuts on Halloween at 7am Pacific pic.twitter.com/S4hK9Et36K

— PlayStation (@PlayStation) 26. Oktober 2018