Mortal Kombat 3: Video zeigt Motion-Capture-Aufnahmen aus dem Jahr 1995

Der Mortal-Kombat-Entwickler Ed Boon hat kürzlich ein sehr cooles Video veröffentlicht, das einige Motion-Capture-Aufnahmen aus dem Jahr 1995 zeigt. Diese wurden damals für Mortal Kombat 3 gedreht.

Es gibt aber nicht nur Dreharbeiten zu sehen, sondern auch Szenen, in denen sich die Schauspieler Make-up auftragen und sich ihre Kostüme anziehen.

Fans von Mortal Kombat sollten sich diesen Clip auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Here you go.

Rare behind the scenes footage of the making of Mortal Kombat 3. pic.twitter.com/uOHReEFCbb — Ed Boon (@noobde) 1. Oktober 2018

Das denken wir:

Schon abgefahren, was sich in all den Jahren so geändert hat. Vor allem, wenn man bedenkt, wie Mortal Kombat heute aussieht.