Nächste Woche startet das Event “Haunted Hallows” in Rocket League

Halloween steht vor der Tür und immer mehr Studios starten gruselige Events. Blizzard verpasst den Overwatch-Helden im Rahmen des Halloween-Terror-Events beispielsweise neue Grusel-Skins und Psyonix hat nun ebenfalls ein Halloween-Event für Rocket League vorgestellt, das am 15. Oktober startet.

Im Haunted-Hallows-Event wird es exklusive Belohnungen geben, die ihr euch mit der zeitlich begrenzten Währung Candy Corn verdienen könnt. Candy Corn sammelt ihr, indem ihr Online-Matches spielt. Es gibt auch eine neue Kiste, die Halloween-Gegenstände beinhaltet.

Und mit den sogenannten “Golden Pumpkins” könnt ihr euch unter anderem neue Tubros freischalten.

Hier ein Trailer zum Event, der zeigt, was euch sonst noch so erwartet. Aber Vorsicht: Am Anfang erwartet euch ein Jumpscare.

Das denken wir:

Cool, dass Psyonix ständig für neue Inhalte sorgt. Das Halloween-Event sieht auf jeden Fall sehr unterhaltsam aus.