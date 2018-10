Naked Fighter 3D: Da entwickelt gerade jemand ein Kampfspiel für Erwachsene, in dem alle Kämpfer völlig nackt sind

Ja, da entwickelt tatsächlich gerade jemand ein Beat ’em up, in dem alle Kämpfer nackt sind. Also völlig nackt. Das Ganze heißt Naked fighter 3D und Sam, der Entwickler, versucht das Projekt via Patreon zu verwirklichen.

Ich habe viele Jahre damit verbracht, Kunst für große seriöse Projekte zu schaffen, aber jetzt ist es Zeit für etwas ganz anderes.

Offiziell heißt es dazu: “Mein Name ist Sam und ich bin ein professioneller Spiel- / Film-Artist. Ich habe viele Jahre damit verbracht, Kunst für große seriöse Projekte zu schaffen, aber jetzt ist es Zeit für etwas ganz anderes. Ich bin ein großer Fan von Catfight, Mix-Fight & Sexfight! Also habe ich beschlossen, ein Kampfspiel zu machen, das ich immer spielen möchte.”

“Es ist ein erwachsenes Mehrspieler-Kampfspiel, das ich für PC und MAC entwickle. Zuallererst ist es kein klassischer Fighter wie Mortal Kombat, das auf Reaktionen und wahnsinniges Button Smashing setzt. Es ist ein rundenbasierter Kampf, bei dem du Strategie und Taktik entwickelst.”

“In einfachen Worten: Du kreierst deinen eigenen Charakter, gibst ihm einen Namen, eine Geschichte, grundlegende Fähigkeiten und forderst andere Spieler heraus. Für die ersten Kämpfe wählst du eine Reihe von einfachen Angriffs- oder Verteidigungsfähigkeiten aus und stellst eine Herausforderung. Andere Spieler akzeptieren deine Herausforderung und stellen dem Charakter eine eigene Abfolge von Zügen und Fähigkeiten zur Verfügung. Nach einem Sieg sammelst du Punkte, mit denen du deine Fähigkeiten verbessern und neue Techniken erlernen kannst.”

Das hört sich eigentlich alles ganz normal an, bis auf den Fakt, dass die Kämpfer eben völlig nackt sind. Und die Meinungen zu diesem Spiel gehen deutlich auseinander. Kommentare reichen von “Sieht nach einem perversen Entwickler aus, der ein Spiel mt nackten Menschen macht und versucht, es als Kampfspiel zu tarnen.” bis hin zu “Er hat es wahrscheinlich geschafft, den Menschen zu zeigen wie er ist und dass es nichts Böses an dem nackten menschlichen Körper gibt.”

Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Hier ein zensiertes Video, dass den Charaktereditor in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Ein ziemlich stranges Konzept, das für viel Diskussionsstoff sorgt. Wie sich das Projekt wohl weiterentwickelt? Wir sind gespannt.