New World: Seht euch hier erste offizielle Spielszenen aus dem MMORPG von Amazon an

Kürzlich berichteten wir darüber, dass auf pornhub erste Szenen des Amazon-MMORPGs New World gelandet sind. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum jetzt erste offizielle Szenen aus dem Spiel veröffentlicht wurden.

Das Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, dauert nur etwas über eine Minute und zur sehen gibt es im Grunde nur die Umgebungen des Spiels. Aber die Lumberyard Engine, auf der das Spiel basiert, scheint gute Arbeit zu leisten, denn die Welt sieht sehr detailreich und liebevoll gestaltet aus. Mehr gibt es aber im Video nicht zu sehen. Und man sollte auch beachten, dass es sich hier um eine Alpha-Version handelt. Mit anderen Worten: Bis zum Release wird sich noch einiges im Spiel verändern.

In New World entscheidest du selbst, wie du das Spiel spielst und was du tust und mit wem. Und das in einer Spielwelt, die sich mit den verschiedenen Jahreszeiten ständig verändert. Die Entwickler versprechend ein abwechslungsreiches Gameplay und und zahlreiche soziale Features und Twitch-Integration.

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Was haltet ihr von den Spielszenen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die Spielszenen sehen ganz ok aus, sind aber noch nicht wirklich aussagekräftig. Das Spiel sollte man aber definitiv im Auge behalten.