Nintendo Labo: Da hat jemand ein lebensgroßes Zelda-Motorrad aus Pappe gebaut

Mittlerweile gibt es ja schon die verrücktesten Nintendo-Labo-Kreationen, aber das, was ihr gleich sehen werdet, übertrifft alles. Und zwar hat Jordan Booth aus Australien das Motorrad “Master Cycle Zero” aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachgebaut – aus Pappe.

Booth hat das Master Cycle Zero für einen Nintendo-Labo-Contest gemacht. Booth über sein Werk: “Dieses selbstgemachte Toy-Con ist ein 1: 1 Nachbau des Bikes aus dem Spiel und es hat über 100 Stunden gedauert, bis es gebaut und bemalt war. Der Spieler kann auf dem Fahrrad sitzen und Mario Kart 8 Deluxe mit der Basisfunktionalität des Motorrad-Spielzeug-Con spielen.”

“Dieses Projekt war eine Herzensangelegenheit für mich und ich habe jede Sekunde der Entwicklung genossen. Ein großes Dankeschön an Nintendo für die Ausrichtung dieses Wettbewerbs und ich wünsche den anderen Teilnehmern viel Glück!”

Hier seht ihr das Motorrad in Aktion:

Ziemlich abgefahren, oder?

Das denken wir:

Eine abgefahrene Labo-Kreation. Die Arbeit hat sich gelohnt – irgendwie.