Overwatch: Blizzard präsentiert den Halloween Terror Widowmaker Skin

Halloween nähert sich mit großen Schritten und langsam aber sicher verraten immer mehr Studios, was sie für Halloween-Events geplant haben. Den Anfang macht Blizzard mit dem Halloween Terror Widowmaker Skin.

Der Skin wurde im Rahmen des Halloween-Terror-Events angekündigt, der nächste Woche beginnt – am 9. Oktober. Der Skin bleibt dem Design des Helden treu, verziert Widowmaker aber mit Spinnennetzen. Und das sieht ziemlich cool aus.

Zum Skin veröffentlichte Blizzard ein kurzes Video, in dem ihr das neue Outfit bestaunen könnt. Here you go:

"I will haul them into my web." 🕸️ Take SPIDER WIDOWMAKER (Epic) for a spin next week! Overwatch Halloween Terror begins Oct 9! pic.twitter.com/bVpr0iewJS — Overwatch (@PlayOverwatch) 5. Oktober 2018

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Overwatch gibt, informieren wir euch natürlich sofort darüber.

Das denken wir:

Halloween-Events sind großartig. Mal sehen, was sich die anderen Studios so einfallen lassen.