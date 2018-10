Overwatch: Blizzard präsentiert grandiosen Halloween-Skin für Wrecking Ball

Das Overwatch Halloween Terror Event beginnt heute. Und erst kürzlich zeigten wir euch den Halloween-Skin von Widowmaker. Mittlerweile stellte Blizzard einen weiteren Skin vor.

Und zwar für den Helden Wrecking Ball. Der Halloween-Skin verwandelt Hammond in eine teuflische Kreatur mit einer Kürbislaterne anstelle seines Mechanzugs.

Dieser Skin wird nur für eine begrenzte Zeit in Overwatch verfügbar sein. Am 31. Oktober endet das Halloween Terror Event. Danach ist der Skin nicht mehr verfügbar. Das gilt übrigens auch für alle anderen Skins.

Hier ein Video, das den neuen Skin in Aktion zeigt:

Now it's time to get PUMPED up!

Squash your enemies as JACK-O'-LANTERN WRECKING BALL (Legendary)!

Overwatch Halloween Terror begins Oct 9! pic.twitter.com/fswMQFP2gY

— Overwatch (@PlayOverwatch) 8. Oktober 2018