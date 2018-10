PlayStation Classic: Sony veröffentlicht Liste mit vorinstallierten Spielen

Am 3. Dezember 2018 erscheint die Mini-Konsole PlayStation Classic – an diesem Tag ging damals auch die erste PlayStation an den Start – zu einem Preis von 99 Euro. Bisher war die komplette Liste der vorinstallieren Spiele noch nicht bekannt. Diese veröffentlichte Sony aber nun kürzlich.

Hier eine Liste mit allen vorinstallieren Spielen:

Battle Arena Toshinden™

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee®

Rayman

Resident Evil™ Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo®

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Hier noch ein neuer Trailer:

Offiziell heißt es zur Konsole: “Die Konsole ist etwa 45 % kleiner als die PlayStation von 1994, orientiert sich sonst aber stark am Design der Originalversion – zum Beispiel sind die Controller identisch und die Verpackung ähnlich wie damals. Langjährige Fans werden beim Anblick der Konsole bestimmt nostalgisch und können es kaum erwarten, die altbekannten Spiele wiederzuentdecken. Für alle anderen ist das die Gelegenheit, die bahnbrechende PlayStation-Konsole kennenzulernen, mit der alles begann. Alle vorinstallierten Titel können im ursprünglichen Format gespielt werden.”

Welches SPiel ist euer Favorit? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Da sind absolute Klassiker dabei. PlayStation-Fans werden sich die Mini-Konsole nicht entgehen lassen.