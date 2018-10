Portal 64: Wenn Super Mario 64 auf Portal trifft

Habt ihr euch je gefragt, wie Portal ausgesehen hätte, wenn Valve das Spiel auf Basis der Engine von Super Mario 64 entwickelt hätte? Nein? Warum auch… Aber die Antwort liefert uns trotzdem ein YouTuber namens “Kaze Emanuar”.

Er hat genau so ein Spiel entwickelt. In Portal 3 – so nennt der Entwickler seine Kreation – erwarten euch unter anderem bekannte Feinden und klassische Portal-Rätsel. Und ja, das Ganze hört sich verrückt an und sieht auch so aus.

Hier der Trailer zum Spiel:

Downloaden könnt ihr euch Portal 3 über diesen Link.

Und wer mehr über die Entstehung dieses Spiels erfahren möchte, der sollte sich diesem Clip hier nicht entgehen lassen. Hier spielt “Kaze Emanuar” selbst und kommentiert das Geschehen:

Das denken wir:

Super Mario und Portal? Das passt irgendwie überraschend gut. Gerne mehr davon.