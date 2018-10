Red Dead Redemption 2: Die Companion-App beinhaltet Hinweise auf eine PC-Version

Kürzlich berichteten wir ja darüber, dass die PC-Version von Red Dead Redemption 2 im Online-Shop von Media Markt aufgetaucht ist. Mittlerweile äußerte sich der Händler dazu. Demnach geht Media Markt davon aus, dass Rockstar eine PC-Version von Red Dead Redemption veröffentlichen wird. Und die Hinweise auf eine PC-Version verdichten sich.

Denn wie Rockstar Intel berichtet, beinhaltet die Companion-App von Red Dead Redemption 2 Hinweise auf eine PC-Version. Hier sind die wichtigsten Kommandozeilen der Companion-App, die auf eine PC-Version hinweisen:

PARAM_FrameLimit – A framelimiter.

PARAM_DX11Use8BitTargets – Probably due to Xbox One.

PARAM_HDStreamingInFlight – Present in GTA V (PC)

PARAM_Oculus

PARAM_companionAutoConnectIpDurango

PARAM_companionAutoConnectIpOrbis

PARAM_companionAutoConnectIpPC

PARAM_singleThreadedRenderer

PostFX::g_CheckerBoardEnable

CommandIsPcVersion(void) 000000000166A12C

Darüber hinaus weisen die folgenden Parameter darauf hin, dass die Companion-App auch für den PC erscheint:

SIGNIN_ANDROID_APP_URL 0000000002A866D0

SIGNIN_IOS_APP_URL 0000000002A9C890

SIGNIN_PC_APP_URL 0000000002A51F58

Es besteht zwar die Mögllichkeit, dass diese PC-Referenzen nur Reste der Companion-App von GTA 5 sind, wir gehen aber davon aus, dass Rockstar Games Red Dead Redemption 2 definitiv noch für den PC veröffentlichen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Rockstar Games die PC-Version offiziell ankündigt.