Red Dead Redemption 2: Dieser Fan-Trailer verpasst euch garantiert eine Gänsehaut

Fans rund um den Globus könnes es kaum erwarten: Red Dead Redemption 2 steht in wenigen Tagen für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Manche Fans sind sogar so gehypt, dass sie eigene Trailer schneiden. Einen ziemlich coolen mit Gänsehautgarantie findet ihr unter diesen Zeilen.

Der YouTuber “Whiskey Dragon” hat einen Trailer geschnitten, in dem zu Beginn eine wichtige Szene aus Red Dead Redemption zu sehen ist, in der John Marston mehr von sich, seinen Beweggründen und seiner schwierigen Vergangenheit erzählt. Er erwähnt auch Dutch Van Der Linde, dem berüchtigten Anführer der Van-der-Linde-Bande, an dessen Seite man in Red Dead Redemption 2 als Arthur Morgan reitet.

Dann setzt der Song “Beast Of America” von Nico Vega ein und wir bekommen Szenen aus Red Dead Redemption 2 zu sehen – spätestens hier sollte die Gänsehaut einsetzen.

Hier der Trailer:

Red Dead Redemption 2 steht ab dem 26. Oktober für PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Der Hype-Train rollt und rollt und rollt. Aber bald hat das Warten auf Red Dead Redemption 2 ein Ende.