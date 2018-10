Red Dead Redemption 2 erscheint auf zwei Discs – und so sehen sie aus

Der Release von Red Dead Redemption 2 steht vor der Tür und wie es scheint, haben die ersten Spieler das Western-Adventure schon in die Finger bekommen.

Der Twitter User “KOFI” beispielsweise. Er hat kürzlich Bilder des Spiels veröffentlicht und jetzt wissen wir: Red Dead Redemption 2 erscheint auf zwei Blu-rays. Eine Daten-Disc und eine Spiel-Disc.

Das heißt: Vor dem Spielen muss man wohl die Daten-Disc installieren. So sehen die Blu-rays aus:

Last thing I’m going to speak on since people are just dying to know. Red Dead Redemption 2 does have a double disc. The first disc is a “Data Disc” and the second is a “Play Disc”. Probably have to just install first disc. Game does come with a map which I will not share. pic.twitter.com/VnIq2HF8zf

— KOFI (@PressStartKofi) 19. Oktober 2018