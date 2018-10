Red Dead Redemption 2: Seht euch hier die witzigsten Kinomodus-Clips an

Vermutlich habt ihr den Kinomodus in Red Dead Redemption 2 auch schon endteckt. Wenn ihr einen Wegpunkt auf der Karte setzt und die Taste zum Reiten gedrückt haltet, dann könnt ihr in diesem Modus die schöne Landschaft ohne Anzeigen genießen. Das Problem: Wenn man so durch die Gegend reitet, übersieht man leicht andere “Verkehrsteilnehmer”. Das Ergebnis: sehr unterhaltsame Clips.

Mittlerweile stößt man im Netz auf zahlreiche Videos, die witzige Kinomodus-Momente zeigen. Einige davon zeigen wir euch unter diesen Zeilen.

Hier ein Video, in dem Arthur eine unbequeme Begegnung mit einem Zug hat:

#RedDeadRedemption2 #XboxShare. So this is what happens in cinematic mode pmsl pic.twitter.com/1pOhSYd5kR — 🎃Spooky Red Dead Justin🎃 (@Heatster101) 28. Oktober 2018

Hier ein schmerzhafter Zusammenstoß mit einem anderen Pferd:

When cinematic mode goes wrong pic.twitter.com/F23PxHaMye — Will Potter (@thequiffisdead) 27. Oktober 2018

In diesem Video seht ihr das gleiche Spiel – nur mit einer Kutsche:

Selbiges hier – nur mit dem Unterschied, dass Arthur einen Abgrund hinunterstürzt:

Cinematic Mode definitely leads to some precise maneuvering in #RedDeadRedemption2 pic.twitter.com/Zl4AjtAlUz — Jimmy Wong (@jfwong) 27. Oktober 2018

Und wenn man einen Berg hinabsteigt, dann sollte man übrigens auch auf den Kinomodus verzichten:

Also Augen auf, wenn ihr das nächste Mal den Kinomodus aktiviert, sonst erwartet euch vielleicht eine böse Überraschung.

Das denken wir:

Red Dead Redemption 2 ist einfach großartig. Wer sich diesen Titel entgehen lässt, der ist selber schuld.

