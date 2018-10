Red Dead Redemption 2: Silas Greaves aus Call of Juarez: Gunslinger hat eine Nachricht für Arthur Morgan

Der Release von Red Dead Redemption 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten und da lässt es sich Silas Greaves aus Call of Juarez: Gunslinger nicht nehmen, ein paar Worte an Arthur Morgan (Protagonist in RDR2) zu richten – was wohl ein neues Call of Juarez andeutet.

Die Nachricht von Silas Greaves lautet: “Der Wilde Westen ist voller Legenden. Und du, Arthur Morgan, wirst bald einer der Größten sein, da bin ich mir sicher. Weil Legenden, weißt du, sie sterben nie. Sie verändern sich und kommen stärker denn je zurück.” Daraufhin ist das Logo von Call of Juarez: Gunslinger zu sehen.

Den Hype rund um Red Dead Redemption 2 zu nutzen, um Werbung für Call of Juarez zu machen, ist eine ziemlich gute Idee von Techland. Abgesehen davon fand ich Call of Juarez schon immer ziemlich cool. Auf eine Rückkehr von Silas Greaves würde ich mich sehr freuen.

Sobald es weitere Infos zu Call of Juarez oder Red Dead Redemption 2 gibt, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Das denken wir:

Der Wilde Westen kehrt zurück – in Red Dead Redemption 2 und Call all of Juarez. Coole Sache.