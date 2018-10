Resident Evil 2: Neues Gameplay-Video zeigt 30 Minuten aus dem Spiel

in

Bis zum Release von Resident Evil 2 müssen wir uns leider noch etwas gedulden, aber Capcom versorgt uns zum Glück immer wieder mit neuen Szenen aus dem Spiel. Kürzlich wurde beispielsweise eine Gameplay-Demo veröffentlicht, die Claire Redfield in Aktion zeigt.

Im Video bekommen wir viele neue Spielszenen und Story-Elemente zu sehen, wenn ihr also Spoiler vermeiden wollt, dann solltet ihr euch das Video unter diesen Zeilen nicht ansehen.

In Resident Evil 2 erleben wir die Geschichte des Polizisten Leon S. Kennedy und der College-Studentin Claire Redfield. Beide müssen einen Zombie-Ausbruch in Raccoon City überleben und herausfinden, wer hinter dem Chaos steckt. Wie im Original, kann man auch im Remake das Geschehen aus der Sicht von Claire und als Leon erleben. Erst wenn man beide Abenteuer gespielt hat, erfährt man die ganze Wahrheit hinter den Geschehnissen in der Stadt.

Hier das Gameplay-Video:

Resident Evil 2 steht ab dem 25. Januar 2019 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Resident Evil 2 sieht super aus. Horror-Fans sollten sich das Remake auf keinen Fall entgehen lassen.