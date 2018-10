So gut sieht Max Payne 3 mit 100 Bildern pro Sekunde in 8K aus

Habt ihr Max Payne 3 gespielt? Wenn nicht, solltet ihr das dringend nachholen. Das Spiel ist wirklich großartig – auch heute noch. Und dass das Spiel auch heute noch gut aussieht, beweist der YouTuber “Thirty IR”.

Er hat ein Video veröffentlicht, in dem er das Spiel auf dem PC mit maximalen Einstellungen und mit 100 Bildern pro Sekunde in 8K spielt.

Um Max Payne 3 so spielen zu können, hat der YouTuber zwei Nvidia GeForce RTX2080Ti Grafikkarten in SLI (über NVLink) verwendet. Das scheint in Max Payne 3 sehr gut zu funktionieren und das Spiel läuft so größtenteils mit mehr als 100 Bildern pro Sekunde.

Es ist schon spannend, ältere Spiele – Max Payne 3 erschien 2012 – in einer so hohen Auflösung zu sehen. Hier das Video:

Das denken wir:

Max Payne 3 ist ein tolles Spiel. Wer es bisher verpasst hat, sollte es unbedingt spielen.

Quelle: dsogaming.com