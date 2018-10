So unfassbar gut sieht GTA 5 mit Grafik-Mods und einer GeForce RTX 2080 Ti-Grafikkarte in 4k mit 60FPS aus

Wir berichten ja immer wieder über Grafik-Modifikationen für GTA 5. Auch über die Mods “Redux” und “Make Visuals Great Again“ berichteten wir bereits.

Kürzlich bin ich aber auf ein neues Video gestoßen, das zeigt, wie gut diese zwei Mods in Verbindung mit einer 2080 Ti-Grafikkarte in 4k mit 60FPS aussehen. Diese Modifikationen verbessern die komplette Grafik im Spiel. Unter anderem wurden dafür die Texturen, das Licht, die Farben und auch das Wetter runderneuert. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Hier das Video:

Wie gefällt euch die Grafik? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, was die Community so alles aus GTA 5 herauskitzelt. In kaum einem anderen Spiel ist die Mod-Community so aktiv. Hoffentlich bleibt das auch so.