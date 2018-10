“Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Hier ist der zweite Trailer zum stylischen Animationsfilm

Spider-Man-Fans haben in diesen Tagen allen Grund zur Freude! Mit Marvel’s Spider-Man ist aktuell ein tolles Spiel für die PS4 am Start und der nächste vielversprechende Kinofilm lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Die Rede ist von “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Mitte des Jahres berichteten wir zum ersten Mal über den Film, der im Dezember in den Kinos anläuft. Damals zeigten wir euch den ersten Trailer. Mittlerweile hat Sony einen weiteren Trailer veröffentlicht, in dem verschiedenste Spider-Universen aufeinandertreffen.

Hier der neue Trailer:

Wie bereits erwähnt, treffen im Film verschiedene Universen aufeinander: Im Film bildet Peter Parker (Jake Johnson) Miles Morales (Shameik Moore) als Spider-Man aus, der gerade erst seine Kräfte kennenlernt. Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), Peni Parker (Kimiko Glenn), Spider-Ham (John Mulaney) und Spider-Man Noir (Nicolas Cage) sind ebenfalls dabei.

Ja, das hört sich ziemlich chaotisch an und das ist es auch. Aber das Ganze sieht richtig gut aus. Übrigens, wer genau aufpasst, der entdeckt bei Minute 1:39 im Hintergrund den Anzug, den Spider-Man in Marvel’s Spider-Man trägt.

In Deutschland startet der Film am 20. Dezember 2018.

Das denken wir:

Der neue Trailer sieht absolut genial aus. Hier erwartet uns mit Sicherheit ein toller Animationsfilm – nicht nur für Fans von Spider-Man.