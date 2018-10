“Stille klingt am lautesten” – The Quiet Man geht am 1. November an den Start

Square Enix kündigte kürzlich den Release-Termin des Actionspiels The Quiet Man an. Demnach erscheint das Spiel am 1. November für PlayStation 4 via PlayStation Store und für PC via Steam.

Im Spiel übernehmen wir die Rolle eines gehörlosen Mannes namens Dane, der sich durch eine “geräuschlose” Welt kämpft, um herauszufinden, warum ein geheimnisvoller, maskierter Mann eine Sängerin entführt hat.

Laut Square erleben wir im Spiel “eine fesselnde Geschichte in kinoreifer Action, die nahtlos Live-Action mit hohem Produktionswert, realistische CG-Bilder und adrenalingetriebenes Action-Gameplay verbindet.”

Das Besondere: Man erlebst die Welt so wie der Charakter – mit sehr wenigen, klaren Geräuschen und ohne Untertitel. Mit anderen Worten: Dir bleibt die Interpretation der Geschichte selbst überlassen.

Hört sich spannend an? Finde ich auch. Leider konnten mich die bisher veröffentlichten Spielszenen noch nicht umhauen. Aber macht euch am besten selbst ein Bild.

Hier ein Trailer:

Das denken wir:

Die Idee hinter The Quiet Man ist super, ob aber auch das finale Spiel überzeugen kann, können wir jetzt noch nicht sagen. Die ersten Spielszenen konnten uns noch nicht ganz überzeugen.