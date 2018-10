Super Mario Odyssey war nicht das erste Spiel, in dem Marios Nippel zu sehen waren

Jetzt kommt eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Meldung: Wir lagen alle falsch, was die Nippel von Super Mario betrifft. Die Community ging davon aus, dass wir sie zum ersten Mal in Super Mario Odyssey zu sehen bekamen (siehe Bild oben). Das stimmt nicht.

“Supper Mario Broth” fand heraus, dass Mario sein Nippel-Debüt tatsächlich ein Jahr zuvor, 2016, in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen – Rio 2016 hatte. Und zwar als Miiverse-Stempel.

Hier der Beweis:

Contrary to popular belief, Super Mario Odyssey was not the first game to give Mario visible nipples (left). Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games, which released one year earlier, featured a Miiverse stamp depicting Mario with nipples (right). pic.twitter.com/elPDhJlqgx

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) 17. Oktober 2018