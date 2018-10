Team Star Fox meldet sich im neuesten Trailer zu Starlink: Battle for Atlas zurück

Mit Sicherheit habt ihr bereits mitbekommen, dass in der Switch-Version des Toys-to-Life-Spiels Starlink: Battle for Atlas Team Star Fox auf den Screen zurückkehrt. Und im neuesten Trailer geben sich Fox, Peppy und Co. die Ehre.

Offiziell heißt es dazu: “Ubisoft veröffentlichte heute ein neues Video zu Starlink: Battle for Atlas, in dem sich Fox und sein Team ihrem schlimmsten Feind stellen müssen: Wolf O’Donnell. Starlink: Battle for Atlas ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für die Xbox One-Gerätefamilie erhältlich.”

In Starlink: Battle for Atlas können wir ein Sternensystem erkunden, das 431 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Dort erwarten uns sieben Planeten mit einer ganz individuellen Natur und Tierwelt. Da muss man auf alles gefasst sein.

Abgesehen davon könnt ihr mit modularen Spielzeugen beispielsweise euer Ingame-Raumschiff verändern. Das Prinzip funktioniert im Grunde wie amiibo von Nintendo.

Hier der neue Trailer:

Das Spiel ist ab heute für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Das denken wir:

Endlich kehrt das Team Star Fox auf den Screen zurück. Das hat viel zu lange gedauert.