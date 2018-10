The Black Masses: In der neuen Tech-Demo stellen sich die Entwickler 6000 Dämonen auf einmal

Vor einigen Wochen berichteten wir das erste Mal über The Black Masses, ein Spiel, in dem ihr eine 16 km² große Insel erkunden könnnt, die von Zehntausenden Dämonen heimgesucht wird. Jetzt haben die Entwickler eine neue Tech-Demo veröffentlicht.

In diesem Video bekommen wir zu sehen, wie sich über 6000 Dämonen gleichzeitig auf den Screen tummeln. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Und laut den Entwicklern ist die Engine sogar in dr Lage, über 100.000 Charaktere auf einmal darzustellen und das bei 60 Bildern pro Sekunde.

Stellt euch vor, ihr würdet euch in einem Spiel durch so eine Masse an Dämonen kämpfen. Das wäre ziemlich irre. Einen kleinen Vorgeschmack von The Black Masses bekommt ihr hier:

Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus, oder? Wir sind wirklich schon gespannt darauf, was uns im finalen Spiel erwartet. Sobald es Neuigkeiten zu The Black Masses gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

Die Technik hinter The Black Masses ist beeindruckend. Jetzt muss nur noch das fertige Spiel überzeugen, dann sind wir glücklich.