“The Possession of Hannah Grace”: Exorzismus im Leichenschauhaus (Trailer)

Oktober ist ein großartiger Monat für Horrorfans: Zum einen steht Halloween vor der Tür und zum anderen erscheinen im Oktober mehr Horrorfilme als in den restlichen Monaten. Beispielsweise startet in diesem Monat nicht nur der neue “Halloween” in die Kinos, sondern auch “The Possession of Hannah Grace”.

Und darum geht es: “Ein schockierender Exorzismus gerät außer Kontrolle und beansprucht das Leben einer jungen Frau. Monate später arbeitet Megan Reed (Shay Mitchell) während der Nachtschicht in der Leichenhalle, als sie einen entstellten Leichnam entgegennimmt. Alleine in den Kellerfluren eingeschlossen, bekommt Megan schreckliche Visionen und beginnt zu vermuten, dass der Körper von einer rücksichtslosen dämonischen Macht besessen ist.”

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum Film veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch hier ansehen:

Der Film geht am 30. November an den Start.

Übrigens erinnerte mich der Trailer etwas an den Film “The Autopsy Of Jane Doe”, der durchaus sehenswert ist. Wer sich also die Zeit bis zum Release vertreiben möchte, der sollte sich den Film ansehen.

Das denken wir:

Die Story ist spannend, die Schocker scheinen zu funktionieren und der Trailer macht Lust auf mehr. Hier erwartet uns ein ziemlich heftiger Horrortrip.