Thronebreaker: The Witcher Tales – Seht euch hier 37 Minuten aus dem Spiel an

Wir haben ja in letzter Zeit schon einige Male über Thronebreaker: The Witcher Tales berichtet. Hier handelt es sich um die Singleplayer-Kampagne des Kartenspiels Gwent.

CD Project RED hat mittlerweile ein Video mit neuen Spielszenen veröffentlicht, das ihr unter diesen Zeilen findet. Es zeigt ganze 37 Minuten aus dem Spiel. Der Walkthrough konzentriert sich auf den ersten Akt des Spiels und zeigt einige Story-Elemente und den rundenbasierten Kartenkampf. Das Video enthält auch Kommentare von Paweł Burza (Community Manager), der Spielern einen Einblick in die Welt von Thronebreaker gibt.

Thronebreaker: The Witcher Tales erscheint am 23. Oktober auf PC über GOG.com. Eine Konsolenversion für PlayStation 4 und Xbox One folgt am 4. Dezember. Vorbestellen kann man sich das Spiel auf der offiziellen Website witchertales.com.

Die Kombination aus Karten- und Rollenspiel ist ziemlich cool und scheint gut zu funtkionieren. Wer Gwent bisher mochte, der sollte sich den Titel auf keinen Fall entgehen lassen.

Das denken wir:

Cool, dass CD Project das Witcher-Universum immer weiter ausbaut. Thronebreaker bietet auf jeden Fall eine sehr interessant Art, die Welt von Geralt und Co. zu erleben. Wir freuen uns auf das Spiel.